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Поклонская вынудила Собчак нарушить закон Украины

10:56 21 сентября 2020
Ксения Собчак

Коллаборантка Наталья Поклонская, одно из интервью которой ляжет в основу уголовного производства в отношении нее, вынудила российскую телеведущую Ксению Собчак приехать в Крым в нарушение законов Украины, заявляя, что даст ей интервью лишь на территории аннексированного РФ полуострова.

Отвечая на вопрос о том, почему «экс-прокурору» было важно, зная позицию Собчак по Крыму (она относится к событиям 2014 года как к аннексии, — авт.), дать интервью именно на территории полуострова, она сказала: «Я всю основную свою карьеру прослужила в органах прокуратуры. Для меня важно находится в той обстановке, в атмосфере, где я у себя дома. Я тут хозяйка».

Собчак поинтересовалась у своей визави, порадует ли ее, если у нее после незаконного приезда в Крым возникнут проблемы с украинскими властями. Та ответила отрицательно.

На видео — с 03:55.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отношении Поклонской украинская прокуратура открыла несколько уголовных производств. В частности, в создании преступной организации, в незаконном преследовании крымчан, в нарушении законов и обычаев войны и о госизмене.

Фото со странички Ксении Собчак в соцсетях.

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