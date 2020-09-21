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Происшествия

Учительница истории ударила школьницу учебником по голове — инцидент расследует полиция

12:50 21 сентября 2020
Насилие

Полиция Харьковской области внесла в журнал единого учета информацию об инциденте в одной из школ, где педагог ударила ученицу учебником по голове. Ранее в Одесской области классная дама засунула мальчику под нижнее белье игрушечного паука и несколько раз ударила.

В полиции отмечают, что инцидент в Харьковской области произошел еще 10 сентября. Так, в Первомайском лицее № 7 на уроке истории в 5-м классе педагогу не понравилось, что ее ученица просматривала страницы профильного учебника.

«Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове. На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции. Сотрудники опросили учителя истории и одноклассников девочки, которые подтвердили действия учителя», — отмечают в ГУНП в Харьковской области.

В правоохранительных органах добавили, что в отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173−4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, после чего материалы направят в суд для принятия решения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области учитель физики обвинялся в избиении школьника. Педагог признавал, что вел себя несдержанно и непедагогично, но заявлял, что был вынужден реагировать на массовые демарши старшеклассников и попытки сорвать занятия.

Иллюстративное изображение Ulrike Mai с сайта Pixabay.

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