28.07 / 28.27 33.00 / 33.44
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На мероприятии ОПЗЖ задержали 50 вооруженных людей

14:36 21 сентября 2020
руки в наручниках

В понедельник, 21 сенября, полиция задержала в элитном коттеджном поселке Совиньон более полусотни вооруженных молодых людей. Здесь, на территории отеля «Гранд-Марин», проходит партконференция ОПЗЖ.

С самого утра здесь находятся правоохранители, представители Нацкорпуса, Автомайдана, других общественных организаций, а также молодые люди в балаклавах.

Одесские активисты пытались воспрепятствовать проведению партийного мероприятия, однако силовики не допустили их на территорию. Общественники ограничились выкрикиванием речовок — через забор. Больше всего их возмутило прибытие в город и участие в мероприятии «Патріотів за життя» Ильи Кивы, которые должны были охранять собрание. Активисты прямо заявляют, что это — «небезызвестные титушки Кивы».

К счастью, обошлось без столкновений и кровопролития.

По словам заместителя начальника регионального главка Нацполиции Сергея Махотина, к ним поступила информация, что на территории отеля находятся неизвестные вооруженные люди. Правоохранители вывели более 50 человек и на специально подогнанных автобусах увезли в отдел полиции для выяснения их личностей.

В настоящее время на месте проведения партийного мероприятия находятся до 500 полицейских и нацгвардейцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерший недавно ветеран Денис Янтарь перед смертью написал в соцсети о противостоянии патриотов и отрядов, которые он связал с Кивой.

«ФАКТЫ» информировали также о недавнем инциденте в Полтаве, где в офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство.

142

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Рождество Богородицы

Рождество Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

Владимир Зеленский

Зеленский отказался подавать в отставку и обосновал это

Николетта и Альберто

Вдова Лучано Паваротти снова вышла замуж — за финансиста (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер