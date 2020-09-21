На мероприятии ОПЗЖ задержали 50 вооруженных людей

В понедельник, 21 сенября, полиция задержала в элитном коттеджном поселке Совиньон более полусотни вооруженных молодых людей. Здесь, на территории отеля «Гранд-Марин», проходит партконференция ОПЗЖ.

С самого утра здесь находятся правоохранители, представители Нацкорпуса, Автомайдана, других общественных организаций, а также молодые люди в балаклавах.

Одесские активисты пытались воспрепятствовать проведению партийного мероприятия, однако силовики не допустили их на территорию. Общественники ограничились выкрикиванием речовок — через забор. Больше всего их возмутило прибытие в город и участие в мероприятии «Патріотів за життя» Ильи Кивы, которые должны были охранять собрание. Активисты прямо заявляют, что это — «небезызвестные титушки Кивы».

К счастью, обошлось без столкновений и кровопролития.

По словам заместителя начальника регионального главка Нацполиции Сергея Махотина, к ним поступила информация, что на территории отеля находятся неизвестные вооруженные люди. Правоохранители вывели более 50 человек и на специально подогнанных автобусах увезли в отдел полиции для выяснения их личностей.

В настоящее время на месте проведения партийного мероприятия находятся до 500 полицейских и нацгвардейцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерший недавно ветеран Денис Янтарь перед смертью написал в соцсети о противостоянии патриотов и отрядов, которые он связал с Кивой.

«ФАКТЫ» информировали также о недавнем инциденте в Полтаве, где в офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство.

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