Девушка Холодницкого Юлия Бойко попала под маршрутку

В центре Львова пострадала Юлия Бойко — девушку руководившего Специализированной антикоррупционной прокуратурой Назара Холодницкого, ранее подавшего в отставку, зацепило маршрутное такси.

Как сообщает «Украинская правда», эту информацию подтвердил сам Холодницкий, сообщив, что Юлию Бойко маршрутное такси «зацепило» на пешеходном переходе, и что травмы у девушки не тяжелые.

Отмечается, что инцидент произошел, когда девушка переходила дорогу и не обратила внимание на транспортное средство — ее зацепило зеркалом. «Скорая» увезла Юлию Бойко на осмотр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после отставки Холодницкого САП возглавил работавший первым заместителем руководителя этой структуры Максим Грищук — он стал временно исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Фото со странички Назара Холодницкого в соцсетях.

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