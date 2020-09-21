Девушка Холодницкого Юлия Бойко попала под маршрутку
В центре Львова пострадала Юлия Бойко — девушку руководившего Специализированной антикоррупционной прокуратурой Назара Холодницкого, ранее подавшего в отставку, зацепило маршрутное такси.
Как сообщает «Украинская правда», эту информацию подтвердил сам Холодницкий, сообщив, что Юлию Бойко маршрутное такси «зацепило» на пешеходном переходе, и что травмы у девушки не тяжелые.
Отмечается, что инцидент произошел, когда девушка переходила дорогу и не обратила внимание на транспортное средство — ее зацепило зеркалом. «Скорая» увезла Юлию Бойко на осмотр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после отставки Холодницкого САП возглавил работавший первым заместителем руководителя этой структуры Максим Грищук — он стал временно исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Фото со странички Назара Холодницкого в соцсетях.361
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