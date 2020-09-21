Назначено служебное расследование по факту того, что один из пограничников сравнил в соцсети воинов АТО со свиньями. Ранее во Львове проучили провокатора, оскорбившего ветеранов АТО.

Как сообщил в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, на видео в соцсети автор сравнивает бойцов ВСУ со свиньями отдает им команды из «Устава» на украинском языке.

«За несколько минут я нашел владельца этой страницы. Это Игорь Шарун из Львовской области, который предварительно в настоящее время является военнослужащим ГПСУ в Волынской области (согласно декларации)», — написал офицер.

Инцидент прокомментировал на своей странице в Facebook Глава Погранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

«По этому случаю уже назначено служебное расследование. Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов», — написал он.

Ранее сообщалось, что на родине Зеленского продавщица магазина «прославилась» хамскими высказываниями в адрес ветеранов АТО.

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