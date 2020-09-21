28.09 / 28.29 32.99 / 33.42
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Оправданный судом скандальный зам Кличко объявил себя "жертвой политических интриг"

18:18 21 сентября 2020
слончак

Точку в конфликте между экс-заместителем мэра Киева и патрульными полицейскими поставил суд. С бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака сняли меру пресечения. А политик считает, что скандальную историю раздули искусственно.

«Своим решением суд подтвердил мою невиновность, на чем я настаивал изначально. В этом деле я стал жертвой политический интриг, ситуация была раздута искусственно для того, чтоб скомпрометировать мое тогдашнее руководство. Я рад, что ситуация движется к логическому завершению», — приводит слова Слончака «Капитал».

Напомним, 26 апреля в Киеве Слончак был задержан полицией. Патрульные остановили авто, за рулем которого была депутат Киевсовета, а на пассажирском сидении — Владимир Слончак, на то время замглавы Киевской горгосадминистрации. По версии полиции, чиновник вел себя грубо и умышленно ударил одного из правоохранителей. Сразу же после скандала Слончак был отстранен от высокой должности.

Позднее Слончак оправдывался, что эмоционально отреагировал на нарушение закона полицейскими. Чиновник-юрист утверждал, что его действия точно нельзя трактовать как нападение на полицейского.

В июле депутата горсовета, бывшую за рулем авто, освободили от ответственности и отпустили на поруки.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Лукашенко с Марией Василевич

Врачи, модели, королевы красоты: рассказ о женщинах Лукашенко (фото)

Рождество Богородицы

Рождество Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

Григорий Чапкис

90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер