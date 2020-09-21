Оправданный судом скандальный зам Кличко объявил себя "жертвой политических интриг"

Точку в конфликте между экс-заместителем мэра Киева и патрульными полицейскими поставил суд. С бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака сняли меру пресечения. А политик считает, что скандальную историю раздули искусственно.

«Своим решением суд подтвердил мою невиновность, на чем я настаивал изначально. В этом деле я стал жертвой политический интриг, ситуация была раздута искусственно для того, чтоб скомпрометировать мое тогдашнее руководство. Я рад, что ситуация движется к логическому завершению», — приводит слова Слончака «Капитал».

Напомним, 26 апреля в Киеве Слончак был задержан полицией. Патрульные остановили авто, за рулем которого была депутат Киевсовета, а на пассажирском сидении — Владимир Слончак, на то время замглавы Киевской горгосадминистрации. По версии полиции, чиновник вел себя грубо и умышленно ударил одного из правоохранителей. Сразу же после скандала Слончак был отстранен от высокой должности.

Позднее Слончак оправдывался, что эмоционально отреагировал на нарушение закона полицейскими. Чиновник-юрист утверждал, что его действия точно нельзя трактовать как нападение на полицейского.

В июле депутата горсовета, бывшую за рулем авто, освободили от ответственности и отпустили на поруки.

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