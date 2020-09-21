"Перестарались": на юге Украины после учебных стрельб загорелся военный полигон (фото)

На юге Украины случился пожар на военном полигоне, где как раз проходили штатные стрельбы. Загорелась сухая трава на открытых участках, а оттуда пламя быстро распространилось на сухостой в лесополосе. Спасатели предупреждали о возможности такого сценария, поскольку в южных областях стоит сухая жаркая погода и объявлен повышенный уровень пожарной опасности.

Как сообщил генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, сейчас пожар уже локализован. Для тушения пришлось задействовать спецтехнику и авиацию.

Оперативное командование «Юг» подтвердило, что ни военнослужащие, ни военное имущество от огня не пострадали.

Напомним, в данный момент на юге Украины на военных полигонах в Николаевской и Одесской областях проходят учения «Объединенные усилия-2020» Кроме украинских подразделений, в учениях участвуют военные стран-членов НАТО, в частности, США и Великобритании. Задача учений — ознакомление со стандартами Альянса, закрепление слаженности действий украинских Вооруженных Сил и армии государств-партнеров.

Как сообщали «ФАКТЫ», 17 сентября загорелся военный полигон под Киевом в Девичках.

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