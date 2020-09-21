Жуть под Винницей: мертвого новорожденного ребенка неделю прятали в шкафу

В Винницкой области в поселке Чечельник полиция расследует жуткую историю с убийством новорожденного мальчика. Главная подозреваемая — мать малыша. Женщина призналась полицейским, что ребенок был нежеланным. Как и в похожем случае в Тернопольской области, беременность тщательно скрывалась и от семьи, и от отца ребенка. После родов горе-мать решила замотать младенца в простыни и спрятать в шкафу. Там малыш и задохнулся.

Неизвестно, как долго преступление осталось бы тайной, но из-за болезни женщине 15 сентября пришлось обратиться в районную больницу. Там врачи выяснили, что их 22-летняя пациентка совсем недавно родила. Когда мать не смогла объяснить, где ее ребенок, медперсонал обратился в полицию.

Как сообщила полиция Винницкой области, сигнал о возможном преступлении они получили 15 сентября. После того, как тело малыша нашли, а судмедэксперт подтвердил насильственную смерть, женщине готовятся официально объявить о подозрении и поместить под домашний арест. Статья об убийстве матерью новорожденного ребенка предполагает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области также расследуют случай о смерти новорожденной девочки у многодетной матери. А в Черкасской области уже вынесен приговор горе-родительнице.

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