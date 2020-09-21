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Происшествия

Масштабное ЧП на Херсонщине: пришлось задействовать авиацию и танки (видео)

20:29 21 сентября 2020
пожар

В Херсонской области продолжают тушить лесной пожар возле места проведения военных учений. Загорелись около 10 гектаров лесного массива. Армия направила в район ЧП два пожарных танка и специальный вертолет с водосливным устройством.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, угрозы для населенных пунктов нет. Работают 15 единиц техники, в том числе два пожарных самолета АН-32П.

Напомним, до 22 сентября на большей части Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Есть риск новых возгораний.

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