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Происшествия

Нардепа Юрченко арестовали, но могут отпустить под залог в 3 миллиона

20:59 21 сентября 2020
юрченко

В Киеве Высший антикоррупционный суд разрешил арестовать народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки. Это решение может быть оспорено в апелляции.

Судья установила залог вдвое ниже, чем просили прокуроры. Юрченко выйдет из СИЗО, если внесет не шесть миллионов гривен, а чуть более трех миллионов (3 001 656 грн). Об этом говорится в вердикте суда.

Подсудимый и его адвокаты (на фото) не комментировали решение.

Напомним, согласно информации от нардепа Гео Лероса, НАБУ не один месяц «вело» депутата Юрченко и его помощника, чтобы доказать факт получения взятки. По данным следствия, за продвижение в парламенте законопроекта, связанного с бытовыми отходами, депутату были переданы 13 тысяч долларов, а в целом были обещаны 200 тыс. в американской валюте.

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