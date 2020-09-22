28.10 / 28.34 32.88 / 33.35
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Певец на Infiniti сбил пешеходов в Москве и попытался оправдаться

9:31 22 сентября 2020
ДТП

В центре Москвы, где ранее актер Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП и уже получил срок, произошла еще одна серьезная авария — на этот раз с участием певца Эльмина Гулиева.

Как сообщает «Афиша», Infiniti, за рулем которой находился певец, на большой скорости, уходя от столкновения с другим авто, вылетела на тротуар, где в это время находились люди — трое пешеходов попали в больницу с серьезными травмами.

Сообщается, 49-летняя женщина из‑за ДТП лишилась лодыжки, 25-летняя девушка получила перелом таза и сотрясение мозга, а 35-летний мужчина — тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга.

Сам Гулиев заявлял, что он пытался избежать столкновения с автомобилем, и что будет помогать пострадавшим деньгами.

В то же время водитель Mercedes утверждал, что машина певца мчалась на красный сигнал светофора со скоростью 100−120 километров в час, а не 80 километров в час, как утверждал Гулиев.

Видео с моментом, когда машина певца врезается в людей на тротуаре, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве в ДТП погиб режиссер российского сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский — он не справился с управлением авто и врезался в КамАЗ.

Изображение Vladyslav Topyekha с сайта Pixabay.

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

ДТП

Певец на Infiniti сбил пешеходов в Москве и попытался оправдаться

Сильвестр и Джеки Сталлоне

Умерла мать Сильвестра Сталлоне, чьи предки иммигрировали в США из Одессы (фото, видео)

тарзан

Тарзан после признания в измене Королевой выдал перл (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер