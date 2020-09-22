СМИ узнали наказание для водителя, травмировавшего девушку Холодницкого

Во Львове определились с наказанием для водителя маршрутки, который накануне зацепил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая оказалась невестой Назара Холодницкого, экс-главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Юлия Бойко отправилась в больницу после того, как не заметила подъехавшую маршрутку и получила удар автомобильным зеркалом. Как сообщает Telegram-канал Insidernews, водитель автобуса ограничится административной ответственностью — на мужчину составят админпротокол, уголовного производства по факту ДТП не будет.

Дорожный инцидент случился на улице Дорошенко во Львове. Кроме девушки-пешехода, синяки и ушибы получили пассажиры маршрутки, когда водитель резко затормозил на переходе. На место была вызвана скорая помощь, но, как оказалось, никому из участников ДТП не причинили серьезных травм.

Напомним, ранее маршрутный автобус во Львове сбил на пешеходном переходе юношу, не дождавшегося зеленого сигнала светофора.

Фото varta1.com.ua



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