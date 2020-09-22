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Происшествия

Строитель жестко расправился с любовником жены – прибегнул к хитрости

10:43 22 сентября 2020
Костер

В Великобритании строитель, уличив супругу в измене, заманил ее любовника на удаленную ферму, застрелил мужчину, а его тело сжег в бочке. Ранее на Полтавщине мужчина, опасаясь третьего развода, сжег собственную супругу.

Как сообщает «Daily Star», строитель Эндрю Джонс заманил свою жертву — отца троих детей Майкла О'Лири — на ферму, послав сообщение с телефона своей супруги, якобы предложившей любовнику встретиться за городом и «пообниматься».

На судебном процессе судмедэксперт подтвердил, что обвиняемый сжигал тело соперника в течение нескольких часов, используя легковоспламеняющиеся смеси. Судебный процесс продолжается.

Эксклюзивный материал о том, как в Запорожье парень из-за ревности поджег свою невесту, и том, какой приговор был ему вынесен после смерти девушки, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Изображение Florian Pircher с сайта Pixabay.

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