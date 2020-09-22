Хасидов-нелегалов на пять лет лишат возможности праздновать новый год в Умани (фото, видео)

Вскоре после того, как в Умани начались проверки паломников-хасидов, приехавших праздновать Рош га-Шана, пограничники и полицейские недалеко от границы в Одесской области задержали микроавтобус с иностранцами, у которых якобы не было документов.

Как сообщают в Госпогранслужбе, углубленная проверка показала, что паспорта у хасидов все же имелись, однако все они нарушили правила пребывания в Украине.

«Свое нахождение в приграничном районе иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле Умани, где они проживают. Однако пограничники установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош га-Шана», — отметили в погранслужбе и добавили, что среди пассажиров были десять граждан Израиля и один — Франции.

Материалы об административном правонарушении направлен в суд. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны проживания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина возобновила работу контрольно-пропускного пункта «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, который ранее закрывали из-за «блокады» паломников-хасидов, стремящихся въехать в Украину несмотря на карантинный запрет.

Фото с сайта ГПСУ.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter