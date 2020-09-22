В "коронавирусной" больнице Киева волна странных самоубийств

В Киеве в клинической больнице № 4, которую выделили для лечения коронавирусных больных, с начала недели двое пациентов свели счеты с жизнью. 21 и 22 сентября двое мужчин выпрыгнули из окна второго этажа. Несмотря на небольшую высоту, полученные травмы были смертельными, спасти пациентов не удалось.

О волне суицидов в больнице № 4 сообщила Муниципальная стража Киева. Она круглосуточно дежурит в медучреждении и первой заметила странное поведение больных. Попытки отговорить пациентов от рокового прыжка были безуспешными.

Напомним, в Киеве за последние сутки выявили 270 больных COVID-19, а всего с начала эпидемии заболели более 20 тыс. жителей города.

Фото MunicipalnaVarta/Facebook

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