Появилась новая версия убийства Шеремета – в ней фигурируют экс-министр Клименко и «Вести»

Интернет-издание «Запрет», чей соучредитель Екатерина Сергацкова заявила о преследованиях и уехала из Украины, опубликовало журналистское расследование о гибели летом 2016 года Павла Шеремета, упомянув в связи с этим делом экс-чиновника времен президентства Виктора Януковича — Александра Клименко.

Издание, ссылаясь на имеющиеся у них документы из дела Шеремета, публикует фрагменты протоколов допроса переселенки из Донецка, которая утверждала, что ее знакомый признался в убийстве журналиста.

По словам свидетельницы, речь идет об уроженце Донецка Максиме Зотове, который показал ей фото двух девушек и сказал, что «был с одной из них», когда подорвалась машина Шеремета. Издание утверждает, что Зотов «тесно связан с бывшим налоговым министром времен Януковича Александром Клименко», который «неформально был владельцем «Радио Вести», где работал погибший журналист.

Журналисты-расследователи заявляют, что незадолго до гибели Шеремет ездил к Клименко на встречу в Россию, где хотел обсудить вопрос назначения его главой медиахолдинга. А Клименко, в свою очередь, был заинтересован в «плане возвращения в Украину».

В материале уточняется, что стороны так ни о чем и не договорились: Шеремет, вернувшись в Киев, несколько раз повторял одну и ту же фразу о Клименко: «У него православие мозга, с ним бесполезно разговаривать. Он не слышал меня, он не понимал, о чем я говорю, он не понял, кто я такой…»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева отобрал кандидатов в присяжные по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Тем временем в ЕСПЧ зарегистрировали жалобу адвокатов музыканта Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве Шеремета, и который с осени прошлого года находится за решеткой.

Все новости по делу об убийстве Павла Шеремета читайте в спецтеме «ФАКТОВ».

Фото из Википедии.

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