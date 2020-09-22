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Происшествия

Дым в Киеве развеялся: пожарные потушили свалку

18:48 22 сентября 2020
Пожарные

Во вторник, 22 сентября, пожарные потушили возгорание, возникшее на мусорной свалке в Дарницком районе Киева.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пожар на свалке на улице Коллекторной, в Дарницком районе Киева, начался в воскресенье, 20 сентября. В ходе тушения пламя частично перекинулось на торфяники, поэтому в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление.

Ликвидация пожара заняла около двух суток, общая площадь возгорания составила около 2 000 кв. м. Колесными экскаваторами и грузовыми самосвалами подвозилась земля для засыпки очагов возгорания. Около 16:00 пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что часть Киева на левом берегу Днепра кутал смог, при этом уровень загрязнения воздуха в некоторых районах столицы приблизился к отметке 200.

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