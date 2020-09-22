Полицейский, охранявший «Харьков Прайд», пойдет под суд: что произошло

В суд направили обвинительный акт в отношении сотрудника патрульной полиции, охранявшего шествие «Харьков Прайд». Ранее сообщалось, что нападению подверглись участники «Марша равенства» в Одессе.



Как сообщает Офис генерального прокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении работника патрульной полиции по факту превышения служебных полномочий.

Следствие установило, что при обеспечении общественного порядка на мирном шествии «Харков Прайд» произошли столкновения между противниками этого мероприятия и правоохранителями. Полицейские были вынуждены применить силу, в результате чего несколько человек оказались на земле и находились под полным контролем силовиков. В это время один из правоохранителей подбежал и нанес удар ногой в область коленного сустава одному из лежащих, который не оказывал сопротивления.

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло нападение на участников Транс-Марш.

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