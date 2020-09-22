Охрана киевского ТЦ применила газ против курьеров службы доставки: инцидент попал на видео

В Киеве охранники ТРЦ Oasis, который в мае оказался затоплен после ливня, напали на курьеров сервиса доставки еды. Как сообщила в соцсети пресс-служба сервиса, сначала их сотрудников «беспричинно заблокировали в лифте», после чего против них применили, вероятно, газовый баллончик.

В сети появилось видео ЧП.

В результате инцидента пострадавшие получили химические ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек и сейчас находятся на амбулаторном лечении.

пострадавшие подали заявления в правоохранительные органы.

В комментариях пользователи сетей констатировали, что на лифтах в ТРЦ появились таблички — «Вход курьерам запрещен», а ранее там запретили бесплатно пользоваться туалетами.

Напомним, в начале сентября охранники киевского ТРЦ расстреляли посетителя.

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