28.11 / 28.31 32.87 / 33.29
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Охрана киевского ТЦ применила газ против курьеров службы доставки: инцидент попал на видео

21:58 22 сентября 2020
Охрана киевского ТЦ применила газ против курьеров службы доставки: инцидент попал на видео

В Киеве охранники ТРЦ Oasis, который в мае оказался затоплен после ливня, напали на курьеров сервиса доставки еды. Как сообщила в соцсети пресс-служба сервиса, сначала их сотрудников «беспричинно заблокировали в лифте», после чего против них применили, вероятно, газовый баллончик.

В сети появилось видео ЧП.

В результате инцидента пострадавшие получили химические ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек и сейчас находятся на амбулаторном лечении.
пострадавшие подали заявления в правоохранительные органы.

В комментариях пользователи сетей констатировали, что на лифтах в ТРЦ появились таблички — «Вход курьерам запрещен», а ранее там запретили бесплатно пользоваться туалетами.

Напомним, в начале сентября охранники киевского ТРЦ расстреляли посетителя.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Алексей Навальный

Путин заявил Макрону, что Навальный сам себя отравил, — СМИ

Лука Затравкин

«Дело практики»: 250-килограммовый сын Никаса Сафронова поделился секретами обольщения женщин

Геннадий Кернес

Пасынок Кернеса сообщил об изменениях в состоянии здоровья мэра

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер