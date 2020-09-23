Пассажир от удара вылетел из авто на дорогу: в Киеве ночью произошло серьезное ДТП

В Киеве, где ранее «француз», «чех» и «кореец» устроили «автопобоище народов», произошло новое ДТП: в ночь на среду, 23 сентября, в Дарницком районе, на улице Сортировочной, столкнулись два автомобиля.

В результате аварии три человека получили тяжелые травмы, передает «Вартові Еспресо».

По предварительной информации, водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Fiat Doblo, который двигался по главной и протаранил его в левый бок. Удар был такой силы, что Fiat выбросило на тротуар и дальше на газон.

Сидевший на заднем пассажирском сиденье Fiat мужчина, от удара вылетел из авто на дорогу.

Водителя и пассажирку, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, зажало в изувеченном авто. Их освобождали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.

Все трое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как рассказали свидетели — водитель Renault после столкновения выбрался из авто и побежал с места ДТП. Очевидцы бросились за ним, однако догнали не смогли. Его разыскивают правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в Ровенской области 59-летний депутат сельсовета на внедорожнике устроил наезд на двух односельчанок, который привел к гибели одной из них.

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