28.10 / 28.30 32.73 / 33.17
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В одесской аптеке убили фармацевта (фото)

10:12 23 сентября 2020
В Одессе убили фармацевта

В Одессе, где недавно мужчина зарезал двоих напавших на него грабителей, в одной из аптек обнаружили тело девушки со смертельными ножевыми ранениями.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, тело девушки обнаружили утром в среду, 23 сентября, в аптеке на улице Академика Королева.

При этом в полиции добавляют, что обстановка в аптеке, где напали на фармацевта, не была нарушена.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции и руководство областного главка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Харьковом нашли тело 32-летнего мужчины — его убил несовершеннолетний односельчанин. 17-летний парень избил мужчину на плотине, столкнул его в водоем и утопил.

Фото с сайта ГУНП в Одесской области.

939

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Убийство фармацевта в Одессе

Зарезали при запертых входных дверях: некоторые подробности убийства фармацевта в Одессе

Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Курица

Курица снесла зеленое яйцо с замысловатым узором и всех озадачила

Настя Каменских

«Труселя разрежут пополам»: Настя Каменских ошарашила поклонников вызывающими фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер