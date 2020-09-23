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Зарезали при запертых входных дверях: некоторые подробности убийства фармацевта в Одессе

11:11 23 сентября 2020
Убийство фармацевта в Одессе

В ночь на среду, 23 сентября, в Киевском районе Одессы неизвестный убил работницу аптеки на ее рабочем месте. По предварительным данным, потерпевшая погибла от множественных ножевых ранений.

Убийство произошло в помещении аптеки, которая работает в круглосуточном режиме, однако в вечернее и ночное время ее входные двери заперты. Отпуск препаратов производится через небольшое окошко.

«Убили ее в помещении аптеки. Потому можно предположить, что злоумышленник мог зайти с другого входа — со стороны подъезда (аптека находится на первом этаже 5-этажного жилого дома по улице Академика Королева, 33 — Авт.). По всей видимости, убийца был хорошо осведомлен обо всех нюансах работы сотрудников заведения. Не исключено, что сам злоумышленник либо наводчик — кто-то из бывших работников аптеки», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Погибшей — 21−22 год. Сейчас в городе введен в действие полицейский план «Перехват».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одесские правоохранители разыскивали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения двоим грабителям, попытавшимся отобрать у него сумку.

Фото с сайта ГУНП в Одесской области.

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