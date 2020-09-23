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Происшествия

РАЭС отреагировала на слухи об аварии

13:29 23 сентября 2020
РАЭС

На Ровенской АЭС, где весной этого года автоматически отключался энергоблок, отреагировали на информацию о введении ЧП и эвакуации жителей близлежащих районах из-за обесточивании и радиоактивном выбросе на третьем энергоблоке.

«В связи с распространением в интернете дезинформации относительно нештатной ситуации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей города-спутника, сообщаем, что по состоянию на 12:30 энергоблоки №№ 1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме, энергоблок № 4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении.

На станции отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной этого года на Южноукраинской АЭС фиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Фото с сайта РАЭС.

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