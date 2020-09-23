Сайт Нацполиции взломали и сообщили о «гибели» военных США

Неизвестные хакеры взломали сайт Национальной полиции и сайт Главного управления полиции в Николаевской области, разместив информацию о гибели восьмерых американских военных, которые наблюдали на ходом учений на Олешковском полигоне. Напомним, ранее полиция накрыла в Киеве мощную сеть ботоферм, распространявших фейки.

Заявление полиции Херсонской области

В соответствии с текстом, который уже удален, указывалось, что военные советники скончались на месте происшествия от полученных травм. При этом даже был обнародован список погибших.

Тем не менее впоследствии информация была официально опровергнута, а сайт Национальной полиции Украины даже пришлось временно отключить.

Текущая информация размещается на ресурсах Нацполиции в Facebook и YouTube.

Напомним, в августе украинцев предупредили о намерении хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят российские спецслужбы, устроить кибератаку на органы власти Украины и на критически важные объекты государства.

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