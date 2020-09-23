Deutsche Bank обвинили в отмывании денег Коломойского

Немецкий Deutsche Bank уличили в содействии выводу денег украинского олигарха Игоря Коломойского, имя которого фигурирует в файлах FinCEN, на счета его бизнес-компаний в США.

Как сообщает «Громадське», об этом говорится в материале Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Расследователи утверждают, что через банк ФРГ с 2007 по 2013 год около 490 миллионов долларов были переведены из офшорных компаний Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, находящихся на Британских Виргинских островах. Основная масса средств была потрачена на покупку недвижимости. Еще 268 миллионов доллара перечислили на другие компании из окружения олигарха.

Отмечается, что через Deutsche Bank американским компаниям олигарха было переведено втрое больше транзакций, нежели через иные финучреждения.

По данным расследователей, Коломойский и Боголюбов перевели 622,8 миллиона долларов подконтрольным им фирмам для покупки недвижимости, часть этих денег — средства, выведенные из «ПриватБанка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате утечки к журналистам попали тысячи документов, большая часть которых — отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год. По этим документам можно отследить, как деньги легализовались через солидные банки и как толстосумы использовали финучреждения Запада, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

Эксклюзивный материал о досье FinCEN, попавшем к журналистам, и том, кто фигурирует в материалах о подозрительных транзакциях, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay.

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