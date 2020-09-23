Кровавое "перемирие": возле Песок подорвались двое украинских военных

В среду, 23 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил произошло очередное ЧП с подрывом бойцов — на этот раз в районе Песок.

Как сообщают в пресс-службе оперативно-тактической группировкой «Восток», в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

«Бойцам предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов — средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 16 сентября на Донбассе погиб 29-летний житель города Яворов (Львовская область) Роман Червинский — взрывное устройство сработало, когда он находился в блиндаже. В штабе ООС полагают, что причиной стало «неосторожное обращение с гранатой».

Иллюстративное фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в соцсетях.

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