Полиция нашла повешенным предполагаемого убийцу завуча тернопольской школы

Во вторник, 22 сентября, в Тернополе обнаружили тело жестоко убитой заместителя директора школы № 11 Анжелы Макаренко. Полиция подозревает в преступлении сотрудника банка, которого вскоре нашли повешенным. Ранее под Харьковом 17-летний парень утопил односельчанина.

Как сообщает OBOZREVATEL женщине разбили голову, а на шее были ножевые ранения.

«Версия ограбления отпала сразу, потому что в доме были золотые вещи и украшения, а также деньги, никто это не тронул. Скорее всего убийство произошло на бытовой почве, об этом говорил и характер нанесенных травм. Полиция проверила камеры наблюдения, опросила в том числе и сотрудников школы. Выяснилось, что к завучу в тот день приходил мужчина. Тогда стали проверять, был ли он у нее в доме», — сказал спикер Национальной полиции Тернопольской области Сергей Крета.

Подозреваемым оказался сотрудник одного из банков Тернополя. Вскоре его тело обнаружили недалеко от места жительства — повесившимся в шахте лифта.

«По предварительной версии, конфликт произошел из-за денег. Кто кому был должен, мы пока не знаем, потому что и мужчина был не бедным человеком», — заявил Крета.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду 23 сентября фармацевта в Одессе зарезали при закрытых входных дверях.

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