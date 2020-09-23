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Происшествия

Зверское убийство фармацевта в Одессе: подозреваемый задержан

18:45 23 сентября 2020
Место преступления

Одесским полицейским удалось «вычислить» и по горячим следам задержать молодого мужчину, подозреваемого в совершении жуткого убийства 22-летней девушки-фармацевта. Факт задержания подозреваемого подтвердили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник, «сейчас следователи полиции «работают с подозревамым». По имеющимся данным, это бывший сотрудник аптечной сети АКС, к которой и относится аптека, где минувшей ночью произошло преступление.

Одна из наиболее достоверных версий — молодой человек был знаком с потерпевшей. Ночью, приблизительно между 3 и 4 часами, он пришел к аптеке, которая находится на улице Академика Королева, 33. Под каким-то предлогом уговорил дежурившую девушку открыть дверь. Затем стал «выяснять отношения» (хотя личных отношений, по предварительным данным, между ними не было) и нанес ей многочисленные ножевые ранения. Их насчитывается порядка двух десятков. Девушка скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружила утром пришедшая на работу коллега.

Сейчас следствие склоняется к версии о том, что убийство совершено из корыстных побуждений.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о двойном убийстве в Одессе — мужчина зарезал грабителей, напавших на него на улице.

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