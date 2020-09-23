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«Без фейков совсем сложно»: Ермак нервно отреагировал на скандальное журналистское расследование

21:13 23 сентября 2020
Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал журналистское расследование Любови Величко, в котором называются подробности того, как произошел провал операции по задержанию «вагнеровцев», и что фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха обменяли благодаря взятке в 40 млн долларов.

«Понятно, что без фейков совсем сложно. Нужно же постоянно сохранять высокий градус „измены“. Особенно перед выборами», — написал Андрей Ермак в своем Facebook в ответ на публикацию материала Величко сайтом «Новинарня».

По его словам, журналисты берут из российских источников продукты их пропаганды и распространяют в Украине, добавляя свои фантазии.

«Приплели еще и Цемаха, которого, вдруг кто-то забыл, следователи из Нидерландов допрашивали в Украине. С ним были выполнены все необходимые следственные действия, о которых просили соответствующие европейские представители», — утверждает Ермак.

Он также считает, что заказчики фейка — те, кому удобно и выгодно жить в условиях гибридной войны.

«Даже не работая непосредственно с российскими спецслужбами, некоторые украинские деятели фактически воспроизводят пропагандистскую линию России в Украине, распространяя соответствующие фейковые сообщения», — дали комментарий в Офисе президента.

Напоминаем, появился также «инсайд» о том, что Офис президента Владимира Зеленского финансируется олигархом Ринатом Ахметовым.

Ранее сообщалось, что Ермак отрицает наличие тайных договоренностей между Украиной и РФ по Донбассу.

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