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Происшествия

На Лысой горе в Киеве нашли труп с ножницами в шее

10:32 24 сентября 2020
Лысая гора

В Киеве на Лысой горе, где ранее не единожды разгоняли таборы ромов, нашли тело жестоко убитого мужчины.

Как сообщает «Информатор», тело, лежавшее возле капища, обнаружил случайный прохожий — шея погибшего была обмотана ремнем и пробита ножницами.

По предварительным данным, жертву (мужчине на вид около 50-ти лет) сначала били по голове кирпичом, душили ремнем, а затем зарезали ножницами.

Интернет-издание также опубликовало фото и видео с места ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице агрессивный мужчина ударил ножом парня, который вступился за незнакомую девушку. Юноша умер в карете «скорой» по дороге в больницу.

Фото из Википедии.

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