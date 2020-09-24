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Происшествия

Погибла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"

12:10 24 сентября 2020
Жиглов и Шарапов

После сообщения о смерти в Москве оперного певца Вячеслава Войнаровского, стало известно еще об одном случае — умерла дочь звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» и фильма «Как закалялась сталь» Владимира Конкина София.

Как сообщает в Telegram ресурс «112», еще два дня назад 32-летняя София Конкина отправилась в фитнес-клуб в бассейн, но с тренировки не вернулась.

Накануне днем родным позвонили и сообщили, что София попала в реанимацию с диагнозом «утопление». Врачам, боровшимся за ее жизнь, не удалось спасти Конкину — у женщины отказали почки.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку этого ЧП, которое, не исключено, может носить криминальный характер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России умер актер Владимир Чуприков, сыгравший капитана Шмакова в сериале «Папины дочки».

Фото — кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя».

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