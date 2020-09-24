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Происшествия

В Винницкой области драку кандидатов в депутаты остановили выстрелом

14:04 24 сентября 2020
Полиция

В Винницкой области в разгар предвыборной кампании (местные выборы должны состояться 25 октября) произошло ЧП со стрельбой с участием местных политиков.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского райсовета, идущий на выборы, и сообщил, что к нему домой приехали действующий депутат Винницкого областного совета и кандидат в депутаты облсовета.

«Во время общения возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser», — сообщают в полиции.

Отмечается, что свидетелем инцидента стал работник хозяина домовладения, который вмешался в конфликт и выстрелил в воздух из травматического оружия.

В областной полиции добавили, что пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован, нападавший задержан, а поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

Открыто уголовное производство, предварительная квалификация — ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко в Верховной Раде пришел в ложу прессы на «разборки» с фотокорреспондентом Яном Доброносовым.

Фото со странички ГУНП в Винницкой области в соцсетях.

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