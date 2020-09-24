«Виталий специально купил два литра бензина, облили им Настю и поджег ее»

Эта история летом 2019 года потрясла всю Украину. В Запорожье 28-летний мужчина облил бензином и сжег свою невесту. ЧП произошло поздно вечером во дворе многоэтажного дома. Соседи пытались потушить на девушке огонь, но не успели — 22-летняя Настя Ковалева получила ожоги 90 процентов поверхности тела и через восемь дней умерла в больнице. Как выяснилось, трагедии предшествовала ссора между молодыми людьми. Причем ссорились они далеко не впервые. Оказалось, что Виталий (так зовут осужденного) был патологическим ревнивцем, контролировал каждый шаг своей невесты и по любому поводу устраивал скандал. Причиной очередной ссоры стала ревность — парню Насти не понравилось, что она без него пошла с подругами на пляж. Когда Настя вернулась домой, Виталий закатил сцену, после чего ушел. А через некоторое время вернулся с канистрой бензина. Настя вышла на улицу, чтобы открыть ему двери подъезда. В этот момент Виталий вылил на нее бензин и… поджег. Суд рассматривал резонансное дело год. За это время вскрылось немало шокирующих подробностей о подсудимом и его отношениях с Настей. Сам же Виталий пытался доказать, что умысла убивать возлюбленную у него не было — дескать, все это было случайностью и он «хотел напугать, а не убить». Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

«На людях они были счастливой парой. Но дома он превращался в демона»

Трагическая история Насти Ковалевой демонстрирует то, как красивая картинка в «Инстаграме» может отличаться от реальной жизни. В соцсети отношения Насти и Виталия казались идеальными. Девушка постоянно размещала их совместные фотографии, называла этого мужчину мужем и писала, что еще никогда не была так счастлива:

«Впервые он позвал меня замуж на второй день знакомства. А всерьез попросил моей руки у родителей через пару месяцев отношений. Никогда не просила подарков, но при этом всегда он все до копейки на меня тратит. Больше года отношений — и ни единой недели без цветов. За это время максимум три дня не виделись, а так 24/7. Я готова любить каждую его частичку и дарить ему счастье, как он дарит мне его каждый день».

На самом деле Настя с Виталием не были женаты. Они встречались около года. В Донецкой области, откуда Виталий родом, у него остались бывшая жена и маленький ребенок. По словам подруг Насти, в его воспитании Виталий не участвовал и имел большие долги по алиментам. Несмотря на это, Настя мечтала создать с Виталием семью.

— Они даже ходили в загс, но у них не приняли заявление из-за проблем с документами Виталия, — рассказала «ФАКТАМ» подруга Насти. — Он вовремя не поменял фотографию в паспорте. Были еще и проблемы с регистрацией… Но главной проблемой в их отношениях был сам Виталий, его ревность. Он ревновал Настю даже к столбу. Его волновало каждое сообщение, которое приходило ей на телефон. Как только он слышал звук сообщения, начинал расспрашивать: «Кто тебе пишет?» Было видно, что он не уверен в себе.

— Настя писала, что Виталик дарит ей подарки: телефон, дорогие духи… Но на самом деле это была сказка, — рассказала мама Насти Кристина Ковалева. — Телефон она купила себе сама в кредит, а духи — это были дешевые китайские подделки…

Сначала они действительно были счастливы. Потом начались проблемы. Виталик стал устраивать сцены ревности, все время контролировал Настю. Дочка долгое время этого мне не рассказывала, все проблемы старалась решать сама. Как ни позвоню, она все время говорила: «Мамочка, у нас все хорошо». Уже потом начала кое в чем признаваться… Однажды прислала мне свою фотографию с большим синяком под глазом. Сказала: «Мамочка, представляешь, это я встала ночью в туалет и мне на глаз упала бутылка». Но там след был явно не от бутылки. А уже после трагедии я обнаружила в их квартире закрытую магнитом вмятину на холодильнике. След от кулака. На людях они были счастливой парой. Но дома Виталий становился совсем другим человеком. Он превращался в демона.

В соцсетях Настя писала, что счастлива с Виталием, и называла его любовью своей жизни

Кристина рассказала, что во время отношений с Виталием Настя забеременела. Но Виталий, узнав об этом, повел себя очень странно. Сказал делать аборт и уехал к своим родителям. Мама тогда сказала дочке, что поможет ей воспитать ребенка. Но вскоре у Насти случился выкидыш. Виталий тем временем вернулся, и они возобновили отношения.

«Они поссорились из-за того, что Настя пошла с подругами на пляж»

Когда произошла трагедия, Кристина Ковалева была на заработках в Польше. Накануне она разговаривала с дочкой по телефону и узнала, что они с Виталием в очередной раз поссорились.

— Настя уже не могла все это терпеть, — говорит Кристина. — 28 июня поздно вечером она его выгнала. Позвонила мне и сказала: «С меня достаточно». Готова была на следующий же день ехать ко мне в Польшу. Мы договорились созвониться утром. Но, когда я ее набрала, Настя заявила: «Мамочка, у меня уже все хорошо. Виталик пришел в четыре утра, извинился… Теперь все нормально». Но потом они снова поссорились — из-за того, что Настя пошла с подругами на пляж.

Подруга Насти Светлана, которая в тот день ходила с ней на пляж, рассказала, что Виталий вел себя странно:

— Когда я утром зашла за Настей, Виталик находился дома. Он был явно не в духе. Настя предлагала ему пойти с нами, но он, не глядя на нее, буркнул: «Что я там забыл?» Когда мы пришли, на пляже никого не было. Настя отправила Виталику фото пустого пляжа. Сказала, мол, это чтобы он не думал, что тут есть парни и кто-то на нее смотрит. Пока мы были на пляже, она несколько раз ему звонила и предлагала к нам присоединиться. Он отказывался. Когда уже после пляжа мы созвонились, у Насти дрожал голос… Но мне она не стала ничего рассказывать.

За восемь суток, в течение которых Настю Ковалеву пытались спасти врачи, неравнодушные украинцы собрали на ее лечение полмиллиона гривен. Мама Насти надеялась, что, как только состояние дочки немного стабилизируется, ее удастся транспортировать в зарубежную клинику. Кристина говорит, что три дня Настя находилась в сознании и даже разговаривала.

— Никогда не забуду момент, когда впервые увидела ее в больнице, — продолжает Кристина. — Она была вся обгоревшая, как уголек. Не обгорели только ступни. А так вся была черная… Голова — размером с футбольный мяч. Несмотря на это, дочка еще три дня находилась в сознании. Мы разговаривали, и Настя вселяла в меня веру, что все будет хорошо. За эти три дня дочка ни разу не попросила зеркало… Один раз мы с ней говорили о поджоге. Я спросила, почему она не убежала, когда Виталик начал обливать ее бензином. Дочка сказала: «Мама, я не верила, что он такое сделает».

После смерти Насти все собранные на ее лечение деньги Кристина отдала на благотворительность. За эти средства удалось купить в ожоговое отделение запорожской больницы № 5 две кровати «Феникс», которые необходимы больным с тяжелыми ожогами. Кроме того, купили три дозатора и оборудование для забора дермотрансплантата. Эти кровати уже помогли спасти жизни десяткам пациентов.

Как объяснял свой страшный поступок сам Виталий? Он признал, что действительно купил бензин и облил Настю. Но при этом утверждал, что не собирался ее поджигать — дескать, он «просто закурил». То же самое сказала мать Виталия: «Сын говорил, что хотел прикурить и загорелся сам. Настя бросилась к нему и тоже загорелась. Это произошло случайно, наш сын не убийца». На вопрос, зачем же Виталий облил девушку бензином, женщина заявила, что он «просто хотел ее напугать».

— Но ни в коем случае не убить, — сказала мать Виталия. — Да, он действительно был ревнивым. Мы говорили ему, что так нельзя. А он отвечал: «Мама, если она моя девушка, то должна быть только моей». Но на самом деле Настя тоже его ревновала. Они постоянно ссорились, потом мирились, затем снова ссорились…

Когда в эфире программы «Касается каждого» у отца Виталия спросили, почему, когда Настя еще была жива и ей всем миром собирали деньги, от семьи Виталия не было никакой помощи, мужчина сказал, что они хотели помочь и даже продали машину, но деньги от продажи авто… «по ошибке отправили аферистам». Дескать, намеревались перечислить на счет мамы Насти, но им кто-то дал не те реквизиты.

«Признаю, что моральный ущерб тоже был, но не на миллион гривен», — заявил подсудимый

— Мама Насти рассказывала, что уже после смерти дочки родители подсудимого отправили ей по почте скромный денежный перевод, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат Кристины Ковалевой Марина Щасливая. — Сказали, что это деньги на похороны. А когда Кристина спросила, почему они не перечислили их на карту, те ответили: «Потому что нам нужны доказательства, что мы что-то вам оплатили». После этих слов Кристина сказала, что не хочет больше с ними общаться.

— Виталий извинялся за содеянное?

— Да, но это было, скажем так, не очень эмоционально. В своем последнем слове он повторил, что хотел не убить Настю, а только напугать. Говорил, что якобы даже не доставал зажигалку, а просто чиркал ею в кармане. Но свидетели случившегося подтвердили, что таки доставал. Об этом еще при жизни говорила и сама Настя — сразу после трагедии ее успели допросить сотрудники полиции. Виталий и его адвокат настаивали, что это было убийство по неосторожности, и требовали переквалификации статьи обвинения (санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы). Но следствие доказало, что это не было случайностью — Виталий специально купил два литра бензина, облил им Настю и поджег.

— Подсудимый получил 15 лет лишения свободы. Вы согласны с приговором?

— Мы просили для него пожизненное заключение, а прокуратура — 13 лет и шесть месяцев заключения. Ему дали 15 лет, и обжаловать приговор мы не будем. Как сказала Кристина, дочь ей уже ничто не вернет и ей слишком тяжело снова все это вспоминать… Но, вероятнее всего, апелляцию подаст подсудимый. Ведь он до последнего настаивал на переквалификации статьи.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Преступника обязали выплатить родным погибшей 198 тысяч гривен материального и миллион гривен морального ущерба.

— Наш гражданский иск в части материального ущерба подсудимый признал, а вот в части морального — нет, — говорит Марина Щасливая. — Он сказал: дескать, признаю, что моральный ущерб тоже был, но не на миллион гривен. Очевидно, он оценил жизнь Насти в меньшую сумму. Его родители приезжали в суд всего один раз, когда их допрашивали в качестве свидетелей. К счастью, в тот день в судебном заседании не было Кристины и они не увиделись. Что касается Кристины, то она сейчас на работе за границей. В июле, на годовщину смерти Насти, она приезжала в Запорожье. А на оглашение приговора не смогла приехать из-за пандемии коронавируса. Она держится молодцом, но ей очень тяжело. Когда я сообщила ей о приговоре, она плакала…

Сам осужденный с представителями СМИ в зале суда не разговаривал. Его адвокат тоже категорически отказывается от комментариев прессе. Будет ли Виталий подавать апелляцию, пока не известно.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о непростой судьбе и счастливом повороте в жизни девушки, которой парень из ревности сжег лицо серной кислотой.

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