Во Львове организатора детских лагерей обвиняют в изнасиловании 11 девочек

Во Львове в четверг, 24 сентября, следователи сообщили 46-летнему мужчине, работавшему руководителем одного из неофициальных молодежных лагерей, о подозрении в причастности к растлению и изнасилованию 11 девочек в возрасте от 11 до 14 лет, которые он совершил на протяжении 15 лет. (Ранее сообщалось о том, что в Шостке мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру.)

— Следователи провели колоссальную работу, были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня это молодые женщины, — рассказал начальник областного главка полиции Василий Виконский. — Однако в то время они еще были детьми, ведь первые факты растления и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события, и их можно понять. Но правоохранители благодаря кропотливой и слаженной работе собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений…

Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Ивановском районе Одесской области, где 23-летний местный житель, выпасавший скот, изнасиловал 12-летнего мальчика.

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