В Киеве участники АТО подрались с полицией: разнимать их приехал нардеп-борец (видео)

В Киеве на новый виток вышли имущественные споры за Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где учатся известные украинские спортсмены. 24 сентября конфликт перерос в драки и столкновения с правоохранителями. Несколько участников стычек госпитализированы. Многих забрала полиция для дачи объяснений.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, разнимать противоборствующие стороны приехал народный депутат и борец Жан Беленюк.

К конфликту привели юридические споры. В Минобразования решили передать учебное заведение в подчинение Университету физкультуры. Студенты колледжа выступили против смены юрисдикции, поскольку опасаются, что окажутся на улице, а колледж лишится собственности и территории. Когда в учебное заведение прибыла ликвидационная комиссия, им навстречу вышли студенты, их родители, группа поддержки из числа ветеранов АТО.

Свидетели инцидента говорят, что недовольные студенты хотели посадить в мусорный бак прибывших представителей Минобразования. Ректора Университета физкультуры пытались обсыпать мукой. После вмешательства полиции и «Муниципальной стражи» двоих участников стычек госпитализировали с сотрясением мозга. Среди правоохранителей также были те, кто получил травмы в столкновениях.

Как сообщила полиция Киева, инцидент под стенами колледжа расследуется как хулиганство. Участники стычек дают показания в Деснянском райуправлении полиции. Уже анонсирована новая акция протеста — учащиеся колледжа выйдут на митинг 3 октября.

Напомним, ранее в Киеве разгорелся скандал с Международным колледжем Святого Луки. Выпускники не могут получить дипломы из-за конфликта вуза с Минобразования.

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