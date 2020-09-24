Смертельный полет автомобиля под Одессой: двое погибших, четверо госпитализированных (фото)

В ночь на четверг, 24 сентября, у известного промтоварного рынка «7-й километр» в Овидиопольском районе Одесской области в воздух «взметнулась», приземлившись в кювет, Toyota Cresta. В переполненном салоне находилось шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21 года.

«По предварительным данным, 21-летний водитель не справился с управлением. 18-летний пассажир от полученных травм погиб мгновенно, 19-летний — умер в больнице, других пострадавших также доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — сообщил начальник Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань.

По данному факту начато уголовное производство — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством». В его рамках правоохранители должны получить ответы на ряд вопросов, основной из которых — конкретная причина происшествия.

Уже назначены экспертизы. Водителя, который получил незначительные травмы, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Характерно, что в полиции не упоминают ни о возможном алкогольном опьянении потерпевших, ни о состоянии трассы, по которой передвигалось авто.

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