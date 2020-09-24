28.14 / 28.32 32.65 / 33.07
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельный полет автомобиля под Одессой: двое погибших, четверо госпитализированных (фото)

18:28 24 сентября 2020
Перевернувшаяся машина

В ночь на четверг, 24 сентября, у известного промтоварного рынка «7-й километр» в Овидиопольском районе Одесской области в воздух «взметнулась», приземлившись в кювет, Toyota Cresta. В переполненном салоне находилось шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21 года.

«По предварительным данным, 21-летний водитель не справился с управлением. 18-летний пассажир от полученных травм погиб мгновенно, 19-летний — умер в больнице, других пострадавших также доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — сообщил начальник Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань.

По данному факту начато уголовное производство — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством». В его рамках правоохранители должны получить ответы на ряд вопросов, основной из которых — конкретная причина происшествия.

Уже назначены экспертизы. Водителя, который получил незначительные травмы, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Характерно, что в полиции не упоминают ни о возможном алкогольном опьянении потерпевших, ни о состоянии трассы, по которой передвигалось авто.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве — пассажир автомобиля от удара вылетел на дорогу.

Читайте также: «Водитель засмеялся и добавил скорости»: на Ровенщине депутат устроил автокатастрофу (видео)

424

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Столяр

Умер после пластики носа: в Харькове скандал из-за смерти 24-летнего парня

Джорджина Родригес

Невеста Криштиану Роналду бросила вызов Ким Кардашьян пикантными фото в Instargram

Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер