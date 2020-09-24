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Происшествия

Участники "коронавирусных" беспорядков в Новых Санжарах получили сроки

21:45 24 сентября 2020
новые санжары

Спустя полгода после «антикоронавирусных» беспорядков в Новых Санжарах особо активным участникам протестов вынесены приговоры. Двое людей, забрасывавших полицейских булыжниками и кирпичами, получили условные сроки.

Дело слушалось в районном суде Новых Санжар. Как сообщила пресс-служба суда, было установлено, что 20 февраля, поджидая автобусы с эвакуированными из Китая гражданами, толпа перекрыла дорогу транспорту. Особо активными были граждане П. и К., которые не только препятствовали колонне автобусов, но еще и забрасывали камнями машины сопровождения и полицейский кордон. Травмы получили пятеро полицейских из батальона «Полтава», а также начальник одного из управлений полиции области.

Граждане были признаны виновными. Учитывая, что обвиняемые пошли на сделку со следствием, приговор был мягким: пять лет лишения свободы, но с испытательным сроком один год. Судебное решение уже вступило в силу.

Напомним, благодаря видео в соцсетях, полиция идентифицировала женщин, бросавших камни по автобусу с эвакуированными. Одна из протестующих утверждала, что за свой поступок ей не стыдно.

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