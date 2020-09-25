На трассе Киев-Чоп в результате ДТП трагически погиб 48-летний мужчина

На Львовщине, на автодороге «Киев-Чоп», где ранее авто протаранило мотоцикл с семьей, произошло новое смертельное ДТП.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, на окраине города Броды водитель автомобиля «Тойота», 46-летний местный житель, совершил наезд на пешехода, жителя одного из сел района в возрасте 48 лет.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на четверг, 24 сентября, у известного промтоварного рынка «7-й километр» в Овидиопольском районе Одесской области в воздух «взметнулась», приземлившись в кювет, Toyota Cresta. В переполненном салоне находилось шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. В результате аварии двое из них погибли, а четверо были госпитализированы.

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