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Происшествия

"Щемили" импортеров: руководство Восточной таможни поймали на "схеме" стоимостью 5 млн грн в год

1:55 25 сентября 2020
Восточная таможня

Несмотря на регулярные чистки на таможне, ряд ее руководителей неустанно создает новые «схемы», направленные на свое личное обогащение.

Об одном из таких случаев рассказали в Службе безопасности Украины.

Так, сотрудники ведомства в Луганской области блокировали деятельность вертикально построенной коррупционной схемы, которая была организована руководством Восточной таможни ГФС Украины.

В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ провели комплекс негласных следственных действий для документирования коррупционной схемы. Правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт.

Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов.

Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5 млн грн. в год.

Правоохранители задержали ключевых участников сделки после получения одним из руководителей таможенного поста дежурной части неправомерной выгоды.

Продолжаются неотложные следственные действия, в том числе проводятся 6 обысков и допросы свидетелей.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о задержании злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им подозрений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию международный юрист Саша Боровик упомянул реформы на таможне как одни из наиболее злободневных для страны.

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