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В Львове от коронавируса умерла депутат

10:34 25 сентября 2020
Мирослава Лисна

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, ранее попадавший в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил о смерти депутата облсовета Мирославы Лесной, чью жизнь унес COVID-19.

«Потеря, слов нет… Мирослава Лисна, COVID… Царство небесное», — написал он на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября скончался прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, у которого обнаружили коронавирус.

Фото со странички Александра Ганущина в соцсетях.

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