В Ровно взорвали микроавтобус (фото)

В Ровно, где ранее бросили гранату во двор дома судьи, неизвестные подорвали микроавтобус Volkswagen T5 — в салон транспортного средства бросили предположительно гранату РГД-5.

Как сообщают в ГУНП в Ровенской области, взрыв прозвучал во дворе многоэтажного дома на улице Грушевского. К счастью, жертв и пострадавших во время этого ЧП не было.

«Правоохранители установили, что злоумышленники, разбив стекло со стороны водителя, бросили предварительно гранату РГД-5. Осколки отправлены на экспертизу. Взрывом поврежден салон авто, дверцы, лобовое и боковые стекла. Кроме того, незначительные механические повреждения получил и припаркованный рядом микроавтобус», — сообщают в полиции.

Отмечается, что микроавтобус принадлежит 36-летней жительнице Ровно, а пользуется им 22-летний местный житель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве местный житель бросил с крыши многоэтажного дома гранату — в результате взрыва были повреждены окна квартир, фасады, гараж и автомобиль.



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