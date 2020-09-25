В центре Харькова произошла стрельба

Днем в пятницу, 25 сентября, в центре Харькова вновь стреляли — злоумышленник ранил женщину и угнал ее автомобиль.

Как сообщает в Telegram-канале «Труха», ЧП произошло на проспекте Науки. На канале выложили видео момента угона черного BMW пострадавшей.

Сообщается, что на женщину напал мужчина в медицинской маске и попытался отобрать у нее крупную сумму денег. По некоторым данным, пострадавшая — местный предприниматель, она получила ранение руки.

Нападавший, угнавший машину, пересел в другое авто — автомобиль RENAULT Master белого цвета. В полиции объявили спецоперацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове киллер, используя пистолет с глушителем, застрелил директора похоронного бюро.

Изображение USA-Reiseblogger с сайта Pixabay.

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