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Родила и умерла: немецкие врачи не смогли спасти жену заммэра Ирпеня, заразившуюся коронавирусом

15:49 25 сентября 2020
Родила и умерла: немецкие врачи не смогли спасти жену заммэра Ирпеня, заразившуюся коронавирусом

В немецкой клинике после родов скончалась инфицированная коронавирусом жена заместителя мэра Ирпеня Александра Маркушина Наталья (до замужества — Бадрудинова). Женщине было 34 года. Напомним, в июле инфицированная роженица скончалась на Львовщине.

По информации ТСН, COVID-19 молодая женщина заразилась на последнем месяце беременности, в киевский роддом ее доставили уже в тяжелом состоянии.

Наталья родила сына Марка, однако затем ее состояние ухудшилось, и ее перевели на аппарат ИВЛ. Вскоре женщину без сознания перевезли в немецкую клинику, где она пробыла 10 дней. Смерть наступила в ночь на 24 сентября.

«Коллектив Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета выражает искренние соболезнования первому заместителю Ирпенского городского головы Александру Маркушину по поводу тяжелой утраты — преждевременной смерти его жены Натальи», — говорится в официальном сообщении на сайте Ирпенского городского совета.

Ранее в Сумах будущая мама заразила COVID-19 врачей, а в Виннице врачи отказались принять роженицу из-за карантина.

Фото ТСН

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