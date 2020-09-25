В Киеве парня похитили за сделанное замечание и снимали его пытки на видео

Киевская местная прокуратура № 6 завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительное заключение на 30-летнего иностранца, который в Киеве похитил и пытал 21-летнего парня.

В соответствии с материалами дела, подозреваемый и его сообщник на BMW выехали на пешеходную зону, в связи с чем получили замечание от прохожего. В ответ злоумышленники остановили авто, схватили и силой затолкав в салон, вывезли в безлюдное место.

Там потерпевшего били и унижали, снимая это на камеру мобильного телефона. Более того, приставив нож к его шее, парня заставили попрощаться с жизнью, после чего осуществили выстрел холостым патроном у его головы.

Дело будет слушаться в Печерском районном суде Киева, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные преступления в Украине — уже не редкость. Так, в Буче (Киевская область) злоумышленники похитили 21-летнего парня, вымогая у него деньги и угрожая убийством. А перед этим в столице задержали похитителей киевского бизнесмена, требовавших от предпринимателя два миллиона долларов.

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