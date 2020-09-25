На Ровенщине военный комиссар Юрий Грибчук оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца ВСУ Дмитрия Козачонка Надежду Полюхович, которая ехала в маршрутке сообщением «Курозваны-Ровно», как льготница. Напомним, в Киеве маршрутчик оскорбил жену погибшего бойца АТО.

Якобы военком, который находился в общественном месте в нетрезвом виде, заявил женщине, что он имеет больше прав на льготный проезд, и обвинил ее сына в гибели по неосторожности.

Видео инцидента, которое разместила в сети волонтер, она уже удалила, сообщив, что не хочет, чтобы его использовали российские пропагандисты для дискредитации украинской армии.

Военное командование отреагировало на инцидент, выступив с извинениями, а затем повинился и сам военком Грибчук.

В кадре он просит прощения и обещает сделать это лично, как только вернется из командировки.

Ранее водитель киевской маршрутки в грубой форме отказал в проезде ветерану АТО, а перед этим подобное поведение водителя в Чернигове вызвало жесткую реакцию других пассажиров

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