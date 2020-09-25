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В аннексированном Крыму задержали молодого одессита за «призывы к экстремизму»

19:40 25 сентября 2020
В Крыму задержали одессита

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали 22-летнего жителя Одесской области Александра Долженкова, которого обвиняют в «призывах к совершению экстремистской деятельности». Напомним, в августе российская ФСБ уже отчиталась о задержании жителя Кировского района и приписала ему участие в несуществующем украинском добробате.

Оккупанты считают, что одессит «приехал в Крым для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе» и призывал к «нарушению территориальной целостности РФ».

«В сентябре 2020 года Долженков распространял на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего был задержан сотрудниками ФСБ», — говорится в сообщении данного ведомства.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя ГУ Нацполиции в АР Крым и в г. Севастополе начало уголовное производство по факту незаконного задержания на территории оккупированного полуострова 22-летнего жителя Одесской области (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

«Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове, — сообщают в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя. — „Оккупационные правоохранители“ доставили задержанного в Симферополь, где незаконно созданный „Киевский районный суд г. Симферополя“ избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей».

Санкция статьи, которую вменяют украинцу, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Известно, что по образованию Долженков — геолог, окончил Одесский национальный университет имени Мечникова. В Евпаторию (Крым) он приехал с мамой на отдых в начале сентября.

Добавим, что в июне российский суд вынес приговор жителю Севастополя, якобы шпионившему в пользу Украины.

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