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Происшествия

Выданных России участников кровавого теракта в Харькове объявили в розыск

20:18 25 сентября 2020
В зале суда, 2019 год

В Харькове апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в деле о теракте к Дворца спорта 22 февраля 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Напомним, их выдали в рамках обмена заложниками, который состоялся в декабре 2019 года.

Они нарушили возложенное на них обязательство сообщить суду, прокуратуре и СБУ об изменении места своего нахождения, сообщает Прямий.

Отмечается, что адвокат Олег Головков ходатайствовал об оправдании своих клиентов, настаивая на их невиновности, в свою очередь родные погибших в теракте были возмущены цинизмом ситуации.

В декабре 2019 года суд приговорил харьковских «подрывников» к высшей мере наказания, однако тут же освободил их в рамках обеспечения обмена.

Напомним, бывшая представительница украинской стороны на минских переговорах Валерия Лутковская заявила, что на переговорах Трехсторонней контактной группы Украине поставили четкое условие: только взамен на экс-«беркутовцев» и харьковских подрывников возможно освобождение томящихся в плену украинских спецназовцев.

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