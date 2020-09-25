28.17 / 28.36 32.65 / 33.07
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Экс-нардепу Черновол отменили ночной домашний арест

20:55 25 сентября 2020
Экс-нардепу Черновол отменили ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения народному депутату IX созыва Татьяне Черновол, подозреваемой в убийстве инженера офиса «Партии регионов» Виталия Захарова.

По словам адвоката политика Ирины Кузиной, с ходатайством о смене мере пресечения в суд обратилась прокуратура, представители которой заявили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом подозреваемый не может находится под домашним арестом больше полугода.

Судья частично удовлетворил ходатайство. Он также обязал подозреваемую сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и прибывать к следователю.

Вместе с тем было отказано в ходатайстве установить прямой запрет на выезд Черновол из ее села Гора в Киевской области, сообщают Грати.

Напомним, в июле суд уже смягчал меру пресечения для экс-нардепа.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Владимир Конкин

Стала известна причина трагической смерти дочери Владимира Конкина

Олег Винник

«Я состою из боли»: Олег Винник откровенно рассказал об обратной стороне популярности

Скрин удаленного видео

На Ровенщине пьяный военком оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца: история получила громкое продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер