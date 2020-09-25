Экс-нардепу Черновол отменили ночной домашний арест
Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения народному депутату IX созыва Татьяне Черновол, подозреваемой в убийстве инженера офиса «Партии регионов» Виталия Захарова.
По словам адвоката политика Ирины Кузиной, с ходатайством о смене мере пресечения в суд обратилась прокуратура, представители которой заявили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом подозреваемый не может находится под домашним арестом больше полугода.
Судья частично удовлетворил ходатайство. Он также обязал подозреваемую сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и прибывать к следователю.
Вместе с тем было отказано в ходатайстве установить прямой запрет на выезд Черновол из ее села Гора в Киевской области, сообщают Грати.
Напомним, в июле суд уже смягчал меру пресечения для экс-нардепа.81
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