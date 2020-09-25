В авиакатастрофе в Чугуеве погибли 22 человека (видео)
Министерство внутренних дел Украины уточнило данные об авиакатастрофе в Чугуеве. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, на борту АН-26 Вооруженных Сил Украины (воинская часть А 4104) находились 28 человек, из них 7 — члены экипажа.
На данный момент известно о 22 погибших курсантах Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, двое выживших — находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех человек неизвестна, их поиски еще продолжаются.
На катастрофу отреагировали в Офисе президента, где выразили соболезнование семьям погибших.
Президент заявил о создании комиссии для расследования всех обстоятельств трагедии (ее возглавил вице-премьер-министр Олег Уруский) и намерении лично посетить место трагедии 26 сентября.
Авиакатастрофа произошла в 20:50 на подлете к военному аэропорту в Чугуеве, машина загорелась. Район крушения остается оцепленным.
В настоящее время пожар уже потушен.
На данный момент озвучены первые версии причин катастрофы — так, бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что к падению могла привести ошибка экипажа — пилоты якобы перепутали автомобильное шоссе и взлетно-посадочную полосу.
Видео с места событий (прямая трансляция):
А в мае под Днепром потерпел крушение самолет Grumman AA-5 под Днепром, тогда погиб известный харьковский пилот Сергей Горшенин и его курсант.
Фото Facebook/Олексій Кучер567
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