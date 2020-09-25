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Происшествия

Масштабный пожар в Харькове: загорелось здание возле Центрального рынка (видео)

23:49 25 сентября 2020
Пожар в Харькове

Вечером в пятницу, 25 сентября, в соцсетях появились видео сильного пожара в районе Центрального рынка города Харькова, который с понедельника переходит в «оранжевую» зону карантина.

Некоторыми пользователями высказывалось предположение, что огонь охватил торговые павильоны.

В то же время помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил ресурсу KHARKIV Today, что пожар разгорелся на улице Чеботарской.

«Сообщение поступило в 21:05. Это не Центральный рынок, а улица Чеботарская. Там неэксплуатируемое нежилое здание без окон, мусор горит внутри», — сказал он.

По словам чиновника, площадь пожара — около 200 квадратных метров.

Сейчас на месте работают четыре отделения спасателей, им удалось локализовать пожар и залить водой все задымления.

Также он добавил, что вызов поступил от соседей, которые заметили пламя. По их словам, в этом здании, которое было частично без крыши, последнее время обитали бездомные.

Здание относилось к нежилому фонду. Конструкция дома — деревянные конструкции остатков крыши и прослойки стен — поспособствовала распространению огня.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Харькове утром ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара погибли два человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что около 10 вечера спасатели потушили самолет АН-26, который упал под Чугуевом Харьковской области. На борту был 21 курсант и 7 офицеров, погибли 22 человека. В ГСЧС сообщили, что продолжают поиски четырех пропавших в результате пожара.

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